Белый дом показал, в каких условиях Байден разговаривает с Путиным

Белый дом распространил фотографию президента США Джо Байдена, разговаривающего по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. На этом снимке глава американской администрации сидит за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.

Лайф рассказывал, что телефонная беседа двух лидеров началась, как и планировалось, около 23:30 по московскому времени. Она продолжалась 50 минут, закончилась в 00:25 мск, проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.