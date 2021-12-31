Белый дом показал, в каких условиях Байден разговаривает с Путиным
Американский лидер сейчас находится не в Вашингтоне, а в штате Делавэр, где проводит выходные.
Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома
Белый дом распространил фотографию президента США Джо Байдена, разговаривающего по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. На этом снимке глава американской администрации сидит за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.
Лайф рассказывал, что телефонная беседа двух лидеров началась, как и планировалось, около 23:30 по московскому времени. Она продолжалась 50 минут, закончилась в 00:25 мск, проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.
Как сообщал Лайф, газета Washington Post утверждала, будто Байден намерен пригрозить Путину новыми экономическими санкциями. При этом он якобы собирается показать готовность к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
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