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Белый дом показал, в каких условиях Байден разговаривает с Путиным

Американский лидер сейчас находится не в Вашингтоне, а в штате Делавэр, где проводит выходные.

30 декабря, 21:34
<p>Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома</p>

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Белый дом распространил фотографию президента США Джо Байдена, разговаривающего по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. На этом снимке глава американской администрации сидит за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.

Лайф рассказывал, что телефонная беседа двух лидеров началась, как и планировалось, около 23:30 по московскому времени. Она продолжалась 50 минут, закончилась в 00:25 мск, проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Как сообщал Лайф, газета Washington Post утверждала, будто Байден намерен пригрозить Путину новыми экономическими санкциями. При этом он якобы собирается показать готовность к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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