В Петербурге ковром ловили мужчину, спасавшегося от пожара в квартире. Видео © Телеграм-канал / SHOT

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек мужчина спасся от пожара в квартире, спустившись по водосточной трубе с третьего этажа. Его ловили на ковёр местные жители, который взяли в находящемся рядом ресторане. На кадрах телеграм-канала SHOT видно, что участников спасательной операции много.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что информация о пожаре поступила в 19:55. В трёхкомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 25 кв. метров. Силами 17 спасателей и четырёх единиц техники к 21:56 открытое горение ликвидировали, сообщения о пострадавших не поступали.