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Ловили ковром: Житель Петербурга спасся по водосточной трубе из охваченной огнём квартиры

Пожар возник в трёхкомнатной коммуналке, на тушение потребовалось почти два часа. Обошлось без жертв.

30 декабря, 21:08

Скриншот видео © Телеграм-канал / SHOT

В Петербурге ковром ловили мужчину, спасавшегося от пожара в квартире. Видео © Телеграм-канал / SHOT

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек мужчина спасся от пожара в квартире, спустившись по водосточной трубе с третьего этажа. Его ловили на ковёр местные жители, который взяли в находящемся рядом ресторане. На кадрах телеграм-канала SHOT видно, что участников спасательной операции много.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что информация о пожаре поступила в 19:55. В трёхкомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 25 кв. метров. Силами 17 спасателей и четырёх единиц техники к 21:56 открытое горение ликвидировали, сообщения о пострадавших не поступали.

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Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе. Пострадал один человек. Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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