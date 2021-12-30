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Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

Сюзанна Масси очень сожалеет о том, что американцы мало знают про нашу страну, но уверяет, что у них есть желание узнать больше.

30 декабря, 20:49

Сюзанна Масси. Фото © Wikipedia

Американская писательница Сюзанна Масси, которая являлась советницей президента США Рональда Рейгана, а теперь получила возможность стать гражданкой РФ, призналась в любви к России.

"Все знают, что я люблю Россию, все знают, что я написала книгу о вас. Я всё время думаю, что нам нужны вы, а вам нужны мы", сказала Масси в беседе с "Рен-ТВ".

Она подчёркивает, что в Америке практически не знают российскую историю, но увидела у жителей США желание узнать ответы на множество вопросов.

"Я никогда не слышала, ни разу, что они хотели войны или ненавидели. Они просто любопытные, очень любопытные", подчеркнула Масси.

Писательница надеется, что сможет рассказать о России в своей новой книге. Сейчас, по её мнению, в США могут недопонимать россиян.

Требования для приёма в российское гражданство сократятся более чем к 20 категориям лиц

Требования для приёма в российское гражданство сократятся более чем к 20 категориям лиц

Сегодня Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин исполнил просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси о гражданстве. В июне в Крыму, в кулуарах заседания Ливадийского клуба, американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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