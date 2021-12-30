Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию
Сюзанна Масси очень сожалеет о том, что американцы мало знают про нашу страну, но уверяет, что у них есть желание узнать больше.
Сюзанна Масси. Фото © Wikipedia
Американская писательница Сюзанна Масси, которая являлась советницей президента США Рональда Рейгана, а теперь получила возможность стать гражданкой РФ, призналась в любви к России.
"Все знают, что я люблю Россию, все знают, что я написала книгу о вас. Я всё время думаю, что нам нужны вы, а вам нужны мы", — сказала Масси в беседе с "Рен-ТВ".
Она подчёркивает, что в Америке практически не знают российскую историю, но увидела у жителей США желание узнать ответы на множество вопросов.
"Я никогда не слышала, ни разу, что они хотели войны или ненавидели. Они просто любопытные, очень любопытные", — подчеркнула Масси.
Писательница надеется, что сможет рассказать о России в своей новой книге. Сейчас, по её мнению, в США могут недопонимать россиян.
Сегодня Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин исполнил просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси о гражданстве. В июне в Крыму, в кулуарах заседания Ливадийского клуба, американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.
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