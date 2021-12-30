Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

Американская писательница Сюзанна Масси, которая являлась советницей президента США Рональда Рейгана, а теперь получила возможность стать гражданкой РФ, призналась в любви к России.

"Все знают, что я люблю Россию, все знают, что я написала книгу о вас. Я всё время думаю, что нам нужны вы, а вам нужны мы", — сказала Масси в беседе с "Рен-ТВ".

Она подчёркивает, что в Америке практически не знают российскую историю, но увидела у жителей США желание узнать ответы на множество вопросов.

"Я никогда не слышала, ни разу, что они хотели войны или ненавидели. Они просто любопытные, очень любопытные", — подчеркнула Масси.

Писательница надеется, что сможет рассказать о России в своей новой книге. Сейчас, по её мнению, в США могут недопонимать россиян.