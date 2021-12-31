Премьер Польши Моравецкий возложил на ЕС часть вины за дорогой газ и энергию

Не только Россия, но и Евросоюз несёт часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Россия ответственна, и Брюссель также ответственен за очень высокие цены энергии и газа", — заявил Моравецкий в эфире телеканала TVN24.

При этом Моравецкий вновь упомянул газопровод "Северный поток – 2" в качестве "элемента газового шантажа". Польский премьер уверен, что ЕС должен на это чётко ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры — в длительной.