Премьер Польши Моравецкий возложил на ЕС часть вины за дорогой газ и энергию
А "Северный поток – 2" глава правительства признал элементом энергетического шантажа, на который Евросоюз якобы должен ответить.
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Не только Россия, но и Евросоюз несёт часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Россия ответственна, и Брюссель также ответственен за очень высокие цены энергии и газа", — заявил Моравецкий в эфире телеканала TVN24.
При этом Моравецкий вновь упомянул газопровод "Северный поток – 2" в качестве "элемента газового шантажа". Польский премьер уверен, что ЕС должен на это чётко ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры — в длительной.
Ранее Лайф писал, что Путин назвал "какой-то чушью" все обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе. Лидер РФ отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов голубого топлива, а другие в реверсном режиме запустили газ в обратную сторону.
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