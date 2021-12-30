Некоторые жители Германии оказались возмущены опасениями США и Украины потерять часть доходов в случае запуска транзита российского газа через "Северный поток – 2". Немцы заявили, что не собираются оплачивать из своего кармана "энергетический налог" — разницу стоимости газа из-за переправки топлива по более затратному пути через Украину.

"Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию... Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать "налог на энергию" с российского газа для немецких домохозяйств", — заявили в комментариях к статье журнала Der Spiegel, посвящённой сообщению о готовности газопровода "Северный поток – 2" к эксплуатации.

"Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев? Газопровод был построен с разрешением", — отмечают другие.

"Является ли трубопровод спорным из-за того, что США его критикуют?" — задаются риторическим вопросом третьи.

Кто-то рекомендует премьер-министру Олафу Шольцу время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США. Читатели идут дальше и требуют от своего министра выступить с предложением, как она хочет решить проблему высоких цен на газ в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения. Они отмечают, что повторение требований Вашингтона не приносит жителям Европы ничего.