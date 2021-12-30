Житель Приморья признан виновным в размещении фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Владивостока, который 9 Мая разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Соответствующий приговор вынес краевой суд.

"Приморский краевой суд признал мужчину виновным в совершении преступления <…> и назначил ему наказание в виде десяти месяцев работ с удержанием 15% из заработной платы осуждённого в доход государства", — говорится в сообщении инстанции.