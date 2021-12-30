Житель Приморья признан виновным в размещении фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Ему назначили наказание в виде десяти месяцев общественных работ. 15% его заработной платы будут удерживать в пользу государства.
Фото © Pixabay
Жителя Владивостока, который 9 Мая разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Соответствующий приговор вынес краевой суд.
"Приморский краевой суд признал мужчину виновным в совершении преступления <…> и назначил ему наказание в виде десяти месяцев работ с удержанием 15% из заработной платы осуждённого в доход государства", — говорится в сообщении инстанции.
Ранее Лайф рассказывал, что жителю Томска дали два года условно за фото нациста на сайте "Бессмертного полка". Подсудимый пытался опубликовать портрет одного из лидеров фашистской Германии — Йозефа Геббельса.
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