Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут

Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден завершили телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. По её данным, разговор начался в 23:35, а завершился в 00:25 мск.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16:25 по времени Восточного побережья США", — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Беседа президентов проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.