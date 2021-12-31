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Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут

Разговор президентов проходил в закрытом для прессы режиме. О результатах разговора будет сообщено позже.

30 декабря, 21:35
<p>Владимир Путин. © Пресс-служба Кремля</p>

Владимир Путин. © Пресс-служба Кремля

Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден завершили телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. По её данным, разговор начался в 23:35, а завершился в 00:25 мск.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16:25 по времени Восточного побережья США", — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Беседа президентов проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Как сообщал Лайф, газета Washington Post утверждала, будто Байден пригрозит Путину новыми экономическими санкциями. При этом он якобы намерен показать готовность к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Белый дом показывал, в каких условиях Байден разговаривал с Путиным.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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