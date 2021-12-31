Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут
Разговор президентов проходил в закрытом для прессы режиме. О результатах разговора будет сообщено позже.
Владимир Путин. © Пресс-служба Кремля
Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден завершили телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. По её данным, разговор начался в 23:35, а завершился в 00:25 мск.
"Разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16:25 по времени Восточного побережья США", — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Беседа президентов проходила в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что об итогах будет сообщено позже.
Как сообщал Лайф, газета Washington Post утверждала, будто Байден пригрозит Путину новыми экономическими санкциями. При этом он якобы намерен показать готовность к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Белый дом показывал, в каких условиях Байден разговаривал с Путиным.
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