Скончалась первая женщина-босс итальянской мафии по прозвищу Куколка

Первая женщина-босс неаполитанской мафиозной группировки "Каморра" Ассунта Мареска умерла в возрасте 86 лет. Она скончалась в больнице Сан-Леонардо коммуны Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем.

Как пишет газета Corriere del Mezzogiorno, причиной смерти Марески стал сердечный приступ. Сообщается, что её похоронят 31 декабря.

Издание рассказывает, что Мареска носила прозвище Pupetta (Куколка). Она была дочерью выходца из "Каморры", а позже вышла замуж за одного из боссов этой организации — Паскуале Симонетти. Однако её мужа убили, но она сама расстреляла предполагаемого убийцу. После этого её приговорили к 13 годам заключения.

Мареска отсидела лишь 10 лет — её помиловали, и уже в 1965 году она вышла на свободу. Спустя какое-то время она снова вступила в брак с главарём "Каморры" — наркобароном Умберто Амматуро. Их союз распался в 1982 году, после этого Мареска сама возглавила мафию.