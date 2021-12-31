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В Германии насчитали 11 тысяч нелегальных мигрантов из Белоруссии за год

За декабрь был зафиксирован лишь 521 нелегальный въезд, что в несколько раз ниже, чем в октябре и ноябре (5,3 и 2,8 тысячи соответственно).

30 декабря, 22:07
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

В 2021 году полиция Германии зарегистрировала 11,2 тысячи нелегальных въездов из Белоруссии через Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Немецко-польскую границу там назвали стабильно критической зоной.

"По состоянию на 29 декабря 2021 года федеральная полиция зарегистрировала в текущем году в целом 11 213 несанкционированных въездов, которые связаны с Белоруссией, отмечается тенденция на значительное снижение", — говорится в сообщении полиции.

Ведомство уточняет, что за декабрь был отмечен лишь 521 нелегальный въезд. Это в несколько раз ниже, чем в октябре и ноябре (5,3 и 2,8 тысячи соответственно).

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Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за год на белорусско-польской границе скончался 21 мигрант.

Напомним, ранее Лайф писал, что Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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