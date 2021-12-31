В Германии насчитали 11 тысяч нелегальных мигрантов из Белоруссии за год

В 2021 году полиция Германии зарегистрировала 11,2 тысячи нелегальных въездов из Белоруссии через Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Немецко-польскую границу там назвали стабильно критической зоной.

"По состоянию на 29 декабря 2021 года федеральная полиция зарегистрировала в текущем году в целом 11 213 несанкционированных въездов, которые связаны с Белоруссией, отмечается тенденция на значительное снижение", — говорится в сообщении полиции.

Ведомство уточняет, что за декабрь был отмечен лишь 521 нелегальный въезд. Это в несколько раз ниже, чем в октябре и ноябре (5,3 и 2,8 тысячи соответственно).

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за год на белорусско-польской границе скончался 21 мигрант.