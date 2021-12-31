Украина решила потратить $1,33 млрд на усиление границы с Россией

Кабинет министров Украины утвердил программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы страны.

Как пишет РБК-Украина, ориентировочно на это выделено 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов, или около 100 млрд рублей). Согласно планам ведомства, в 2022 году предполагается обустроить 1676 км границы с РФ и 1084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.