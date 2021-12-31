Украина решила потратить $1,33 млрд на усиление границы с Россией
Правительство страны рассчитывает, что у этого будет экономический эффект — значительно снизится объём контрабанды.
Фото © Госпогранслужба Украины
Кабинет министров Украины утвердил программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы страны.
Как пишет РБК-Украина, ориентировочно на это выделено 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов, или около 100 млрд рублей). Согласно планам ведомства, в 2022 году предполагается обустроить 1676 км границы с РФ и 1084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.
Как отмечает издание, украинское правительство считает, что выделенные на обустройство границы средства должны окупиться. Предполагается, что снизятся потери госбюджета от контрабанды на 100–150 млрд гривен ($3,67–5,5 млрд) в год. Выполнять программу будут Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и областные администрации.
А ранее Лайф писал, что 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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