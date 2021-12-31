Financial Times предложила два сценария "вторжения" России на Украину

Два вероятных сценария якобы планируемого российского вторжения на Украину описали западные аналитики. Один из них — это авиаудары по территории соседнего государства. Другой, менее, по их заключению, вероятный, — полномасштабное вторжение.

Как передаёт Financial Times, Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND, считает, что Россия может нанести точечные авиаудары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам. По мнению аналитика, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться". Также она считает, что Москва может использовать тяжёлую артиллерию и огнемётные системы. Отмечается, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

Второй сценарий, предполагаемый западными аналитиками, — полномасштабное вторжение на Украину. Но они сами признают такой вариант менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть. Так, Роб Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии, утверждает, что масштаб предполагаемого нападения будет зависеть от того, как скоро Украина "сдастся".

"Украина может потерять десятки тысяч человек за пару дней. Они (Вооружённые силы Российской Федерации. — Прим. Лайфа) могут значительно снизить военный потенциал Украины на востоке. Но будет ли этого достаточно, чтобы Украина признала поражение?" — рассуждает Ли.

Ранее Лайф писал, что Reuters показал "снимки-доказательства" наращивания сил России у границы с Украиной. Утверждалось, что частная американская компания заметила возросшую активность на трёх объектах в Крыму и на пяти — на западе России.