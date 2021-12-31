Ушаков — о переговорах Путина и Байдена: Не святочные посиделки

Беседа лидера России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена стала логическим продолжением проведённых 7 декабря в режиме видеосвязи российско-американских переговоров. Такое мнение высказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Именно тогда лидеры начали обсуждение важнейшей темы о выработке юридических договорённостей по гарантиям РФ. Байден, как и наш президент, хорошо подготовились к сегодняшнему разговору, и он получился серьёзным, хотя, естественно, лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народу", — заявил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что это было не каким-то предновогодним разговором, а очень важной дискуссией глав двух государств.

"Хочу подчеркнуть, что это не был предновогодний разговор, святочные посиделки. Ровно за сутки до Нового года имело место важное политическое действо", — сказал Ушаков.