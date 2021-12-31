Ушаков — о переговорах Путина и Байдена: Не святочные посиделки
Помощник российского президента по международным делам уверен, что за сутки до Нового года имело место важное политическое действо.
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Беседа лидера России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена стала логическим продолжением проведённых 7 декабря в режиме видеосвязи российско-американских переговоров. Такое мнение высказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Именно тогда лидеры начали обсуждение важнейшей темы о выработке юридических договорённостей по гарантиям РФ. Байден, как и наш президент, хорошо подготовились к сегодняшнему разговору, и он получился серьёзным, хотя, естественно, лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народу", — заявил Ушаков.
При этом он подчеркнул, что это было не каким-то предновогодним разговором, а очень важной дискуссией глав двух государств.
"Хочу подчеркнуть, что это не был предновогодний разговор, святочные посиделки. Ровно за сутки до Нового года имело место важное политическое действо", — сказал Ушаков.
А ранее Лайф рассказывал, что телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут. Диалог президентов проходил в закрытом для прессы режиме. О его результатах будет сообщено позже.
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