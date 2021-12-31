Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в полночь телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным пригрозил новыми мощными санкциями против Москвы. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, Путин заявил, что это будет ошибкой.

"Путин отреагировал, что если Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесён серьёзнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", — сказал Ушаков.

Путин добавил, что это будет ошибка, которую наши потомки оценят как огромную. По его мнению, подобных было уже немало сделано за последние 30 лет и новых желательно не совершать.