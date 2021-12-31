Белый дом назвал разговор Путина и Байдена содержательным и серьёзным
Лидеры двух государств очертили свои позиции, чем "задали тон" предстоящим переговорам делегаций двух стран.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Телефонный разговор, который этой ночью провели президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден, был серьёзным и содержательным. Такую оценку их переговорам дали в американской администрации.
"Тон разговора между двумя президентами был серьёзным и содержательным. Каждый из них очертил свою позицию, как они делали во время предыдущих звонков и публично", — сказал журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
По его словам, как и предполагалось, Байден заявил Путину о возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, но в то же время упомянул о возможности введения новых санкций, если этого сделать не удастся.
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Американский чиновник добавил, что беседа лидеров двух стран фактически задала тон переговорам, которые в январе проведут делегации России и США по теме международной безопасности. Путин и Байден согласовали последовательность соответствующих встреч.
Лайф рассказывал, что переговоры двух лидеров начались, по данным Белого дома, в 23:35 мск 30 декабря, завершились в 00:25 мск 31 декабря 2021 года, то есть продолжались около 50 минут. Белый дом показывал, откуда Байден говорил: он сидел за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.
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