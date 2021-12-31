Белый дом назвал разговор Путина и Байдена содержательным и серьёзным

Телефонный разговор, который этой ночью провели президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден, был серьёзным и содержательным. Такую оценку их переговорам дали в американской администрации.

"Тон разговора между двумя президентами был серьёзным и содержательным. Каждый из них очертил свою позицию, как они делали во время предыдущих звонков и публично", — сказал журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, как и предполагалось, Байден заявил Путину о возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, но в то же время упомянул о возможности введения новых санкций, если этого сделать не удастся.

Американский чиновник добавил, что беседа лидеров двух стран фактически задала тон переговорам, которые в январе проведут делегации России и США по теме международной безопасности. Путин и Байден согласовали последовательность соответствующих встреч.