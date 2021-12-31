Ушаков назвал переговоры Путина с Байденом откровенными и конструктивными

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был очень деловым и содержательным. Такое мнение высказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Президенты, что очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года. И как я отметил, диалог будет продолжаться и по линиям администраций", — считает Ушаков. — Сегодняшняя беседа была хорошей, откровенной, конструктивной. И как мне кажется, создаёт хороший фон для начала переговоров в Женеве 9–10 января".

Ушаков рассказал, что Байден к этой беседе хорошо подготовился, его ремарки были "весьма содержательными".

"Сегодняшний разговор как раз явился продолжением темы, и Байден хорошо подготовился, сделал весьма содержательные ремарки, и с нашей стороны тоже были, как сказал, изложены основные принципы, с которыми мы идём на переговоры", — заявил Юрий Ушаков.