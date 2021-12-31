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Ушаков назвал переговоры Путина с Байденом откровенными и конструктивными

Телефонная беседа двух президентов стала хорошим фоном для начала переговоров в Женеве 9–10 января, уверен он.

30 декабря, 22:45
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был очень деловым и содержательным. Такое мнение высказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Президенты, что очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года. И как я отметил, диалог будет продолжаться и по линиям администраций", — считает Ушаков. — Сегодняшняя беседа была хорошей, откровенной, конструктивной. И как мне кажется, создаёт хороший фон для начала переговоров в Женеве 9–10 января".

Ушаков рассказал, что Байден к этой беседе хорошо подготовился, его ремарки были "весьма содержательными".

"Сегодняшний разговор как раз явился продолжением темы, и Байден хорошо подготовился, сделал весьма содержательные ремарки, и с нашей стороны тоже были, как сказал, изложены основные принципы, с которыми мы идём на переговоры", заявил Юрий Ушаков.

Ушаков — о переговорах Путина и Байдена: Не святочные посиделки

Ушаков — о переговорах Путина и Байдена: Не святочные посиделки

Лайф рассказывал, что телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут. Разговор президентов проходил в закрытом для прессы режиме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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