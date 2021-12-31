Посол Антонов заявил о росте угрозы для РФ из-за "вползания" НАТО на Украину

По мере "вползания" НАТО на на территорию Украины угроза безопасности России резко возрастает, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он уточнил, что там могут быть размещены ракетные комплексы с минимальным временем подлёта до нашей страны, и другое дестабилизирующее оружие.

"Ситуация крайне опасная. Никто не должен сомневаться в нашей решимости защищать нашу безопасность. У всего есть пределы. Если наши партнёры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости. Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО — реальная угроза для России", — говорится в статье Анатолия Антонова для журнала "Форин полиси", опубликованной на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Антонов указывает на то, что Москве нужны обязательства со стороны США и других стран НАТО не расширять альянс и не размещать системы вооружений, которые представляют угрозу для России, на территориях соседних стран. Политика Штатов в отношении России похожа на так называемое "сжатие пружины", отмечает дипломат: "Либо она ломается, либо наносит ответный удар". Для РФ военное освоение Украины странами НАТО — экзистенциальная угроза, заявил посол. Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен, проекты соглашений о гарантиях опубликованы во избежание нечестных спекуляций, добавил он.