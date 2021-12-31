Ушаков: Байден подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", — сказал Ушаков.