Гинцбург "разрешил" выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь даже после вакцинации

Кто незадолго до Нового года вакцинировался от ковида, может выпить один или два бокала шампанского. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, при этом предупредив, что алкоголем нельзя злоупотреблять.

"Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <…> антителам, не помешают", — рассказал Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм, в том числе на иммунную систему: угнетает её.

"У людей, которые склонны к гипертонии, это ещё один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом", — заключил учёный.