Британские медики заявили о способе выявить рак по кончикам пальцев
По данным учёных, особый признак можно встретить у 35 процентов больных со злокачественной опухолью в лёгком.
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Определённые изменения кончиков пальцев могут свидетельствовать о начальных стадиях рака, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Нужно внимательно изучить свои ногти на наличие симптома барабанных палочек.
Как пишет Express, это выражается в колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев кистей руки с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стёкол. Медики отмечают, что подобный признак можно встретить у 35 процентов больных с немелкоклеточным раком лёгкого и у четырёх процентов с мелкоклеточным раком.
Ранее Лайф писал, что Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку. По её словам, этот заметный симптом помимо прочего может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Однако, врачи не согласились с телеведущей. По словам медиков, такая пигментация может говорить о различных заболеваниях, но в любом случае является поводом для обращения к врачу
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