Британские медики заявили о способе выявить рак по кончикам пальцев

Как пишет Express, это выражается в колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев кистей руки с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стёкол. Медики отмечают, что подобный признак можно встретить у 35 процентов больных с немелкоклеточным раком лёгкого и у четырёх процентов с мелкоклеточным раком.

Ранее Лайф писал, что Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку. По её словам, этот заметный симптом помимо прочего может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Однако, врачи не согласились с телеведущей. По словам медиков, такая пигментация может говорить о различных заболеваниях, но в любом случае является поводом для обращения к врачу