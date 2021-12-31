Шойгу назвал армию России одной из самых эффективных в мире
Министр отметил, что для ВС РФ дорога в 2021 году была негладкой, но военнослужащие становились всё опытнее и сильнее.
Кадр из видео © YouTube-канал / Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на сегодня Вооружённые силы России — одни из самых современных и эффективных в мире. Глава Минобороны заверил, что они надёжно обеспечивают безопасность страны и прочно стоят на страже её национальных интересов. Генерал также высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.
"Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас... Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее — переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы", — говорится в новогоднем поздравлении Шойгу, которое приводит Минобороны.
Шойгу также сказал спасибо военным медикам и строителям "за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей". А также министр выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".
Ранее Лайф писал, что Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте. Кирилл Ушаков из Владимирской области взял с собой родителей и маленькую сестрёнку. Ему так понравилось, что после полёта он попросил министра разрешить повторить маленькое путешествие.
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