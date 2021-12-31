Шойгу назвал армию России одной из самых эффективных в мире

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на сегодня Вооружённые силы России — одни из самых современных и эффективных в мире. Глава Минобороны заверил, что они надёжно обеспечивают безопасность страны и прочно стоят на страже её национальных интересов. Генерал также высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.

"Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас... Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее — переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы", — говорится в новогоднем поздравлении Шойгу, которое приводит Минобороны.

Шойгу также сказал спасибо военным медикам и строителям "за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей". А также министр выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".