НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шойгу назвал армию России одной из самых эффективных в мире

Министр отметил, что для ВС РФ дорога в 2021 году была негладкой, но военнослужащие становились всё опытнее и сильнее.

31 декабря, 00:45

Кадр из видео © YouTube-канал / Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на сегодня Вооружённые силы России — одни из самых современных и эффективных в мире. Глава Минобороны заверил, что они надёжно обеспечивают безопасность страны и прочно стоят на страже её национальных интересов. Генерал также высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.

"Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас... Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее — переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы", — говорится в новогоднем поздравлении Шойгу, которое приводит Минобороны.

Шойгу также сказал спасибо военным медикам и строителям "за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей". А также министр выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".

Врио главы МЧС Чуприян назвал Шойгу самым строгим министром

Врио главы МЧС Чуприян назвал Шойгу самым строгим министром

Ранее Лайф писал, что Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте. Кирилл Ушаков из Владимирской области взял с собой родителей и маленькую сестрёнку. Ему так понравилось, что после полёта он попросил министра разрешить повторить маленькое путешествие.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1