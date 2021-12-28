Врио главы МЧС Чуприян назвал Шойгу самым строгим министром
Генерал-полковник внутренней службы отметил, что ему довелось служить при трёх руководителях спасательного ведомства, у каждого из которых был "и кнут, и пряник".
Врио главы МЧС Александр Чуприян. Фото © Facebook / МЧС России
Врио главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян признался, что Сергей Шойгу, который ранее возглавлял спасательное ведомство, а сейчас занимает пост министра обороны, был самым строгим руководителем. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
"Мне довелось служить при всех трёх министрах, у нас же ещё был министр Пучков. И у каждого было чему учиться. Но самый большой опыт, безусловно, получил от Сергея Кужугетовича. Я строже человека ещё не встречал. И одновременно такого душевно наполненного по отношению к подчинённым. У него, как и у каждого руководителя, и кнут, и пряник. Просто бывают дозировки разные. У Шойгу всё было хорошо сбалансировано", — отметил Чуприян.
Он также рассказал об истории, когда единственный раз усомнился в интуиции Шойгу. Это произошло во время пожара в Манеже в марте 2004 года. Тогда, приехав на место происшествия, министр оценил обстановку и предупредил об опасности, которая грозит спасателям. Однако Чуприян, будучи в числе сотрудников МЧС, посчитал такое предостережение слишком очевидным, но буквально через несколько минут после этого на людей стал падать фронтон.
"Я побежал к противоположному фронтону, стал кричать: срочно снимайте технику! Никто не понял зачем. Но только начали снимать, и здесь произошло обрушение, чуть помяло кабину... Вот я единственный раз усомнился в интуиции Шойгу, и Бог меня наказал", — заключил врио главы МЧС.
Напомним, Чуприян был назначен врио главы МЧС президентом РФ Владимиром Путиным 10 сентября 2021 года. Его предшественник Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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