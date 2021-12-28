Врио главы МЧС Чуприян назвал Шойгу самым строгим министром

Врио главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян признался, что Сергей Шойгу, который ранее возглавлял спасательное ведомство, а сейчас занимает пост министра обороны, был самым строгим руководителем. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

"Мне довелось служить при всех трёх министрах, у нас же ещё был министр Пучков. И у каждого было чему учиться. Но самый большой опыт, безусловно, получил от Сергея Кужугетовича. Я строже человека ещё не встречал. И одновременно такого душевно наполненного по отношению к подчинённым. У него, как и у каждого руководителя, и кнут, и пряник. Просто бывают дозировки разные. У Шойгу всё было хорошо сбалансировано", — отметил Чуприян.

Он также рассказал об истории, когда единственный раз усомнился в интуиции Шойгу. Это произошло во время пожара в Манеже в марте 2004 года. Тогда, приехав на место происшествия, министр оценил обстановку и предупредил об опасности, которая грозит спасателям. Однако Чуприян, будучи в числе сотрудников МЧС, посчитал такое предостережение слишком очевидным, но буквально через несколько минут после этого на людей стал падать фронтон.