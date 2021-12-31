Россия может вернуть Казахстану 16 объектов на Байконуре

Вывести из аренды 16 объектов и передать их Казахстану до конца 2022 года планирует Россия. Как сообщает РИА "Новости", список составлен по критериям перспективности использования.

По его словам, специальная комиссия прорабатывает возможность снятия российских предприятий с учёта перед передачей Казахстану. В списке значится не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость, указал собеседник агентства. Изменения в договоре аренды космодрома Байконур у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Документ предусматривает аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, речь шла о 20-летнем сроке.