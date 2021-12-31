Россия может вернуть Казахстану 16 объектов на Байконуре
Специальная комиссия прорабатывает возможность снятия российских предприятий с учёта перед передачей республике.
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Вывести из аренды 16 объектов и передать их Казахстану до конца 2022 года планирует Россия. Как сообщает РИА "Новости", список составлен по критериям перспективности использования.
"Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ", — сообщил агентству источник.
По его словам, специальная комиссия прорабатывает возможность снятия российских предприятий с учёта перед передачей Казахстану. В списке значится не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость, указал собеседник агентства. Изменения в договоре аренды космодрома Байконур у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Документ предусматривает аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, речь шла о 20-летнем сроке.
Как сообщал Лайф ранее, Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". За кадром хорошо слышно, как собравшиеся посмотреть старт после взлёта ракеты долго кричат "Ура".
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