НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия может вернуть Казахстану 16 объектов на Байконуре

Специальная комиссия прорабатывает возможность снятия российских предприятий с учёта перед передачей республике.

31 декабря, 01:17
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Baikonur_Cosmodrome_Soyuz_launch_pad.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Байконур</a></p>

Фото © Wikipedia / Байконур

Вывести из аренды 16 объектов и передать их Казахстану до конца 2022 года планирует Россия. Как сообщает РИА "Новости", список составлен по критериям перспективности использования.

"Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ", — сообщил агентству источник.

По его словам, специальная комиссия прорабатывает возможность снятия российских предприятий с учёта перед передачей Казахстану. В списке значится не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость, указал собеседник агентства. Изменения в договоре аренды космодрома Байконур у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Документ предусматривает аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, речь шла о 20-летнем сроке.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя туристами стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя туристами стартовала к МКС

Как сообщал Лайф ранее, Рогозин опубликовал видео с моментом запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". За кадром хорошо слышно, как собравшиеся посмотреть старт после взлёта ракеты долго кричат "Ура".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1