Чуть не загрыз: Редчайшего малайского тигра застрелили в зоопарке из-за нападения на уборщика
Сотрудник клининговой компании нарушил запрет на приближение к вольеру и просунул туда руку. Хищник вцепился в неё зубами и не хотел отпускать.
Кадр из видео © Facebook / Офис шерифа округа
Редкого малайского тигра убили в зоопарке из-за нападения на уборщика. Видео © Facebook / Офис шерифа округа
Редчайший малайский тигр был убит в американском городе Нейплс, штат Флорида из-за нападения на уборщика. Сотрудник компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов и сувенирной лавки на территории зоопарка, несмотря на запреты, подошёл к вольеру и просунул туда руку. Предположительно, он хотел его погладить или покормить хищника.
Как сообщает офис шерифа округа, тигр вцепился в руку уборщика и держал ее. Когда подоспел помощник шерифа, он который попытался отогнать зверя, но не смог, и был вынужден выстрели. Животное скрылось в глубине вольера и впоследствии погибло. Сотрудник клининговой фирмы получил серьёзное ранение, его незамедлительно госпитализировали из зоопарка на вертолёте.
Малайскому тигру Эко было 8 лет, он жил в зоопарке с 2020 года. Это исчезающий подвид. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось не более 200 особей. Они считаются национальным символом Малайзии.
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