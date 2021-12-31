Редкого малайского тигра убили в зоопарке из-за нападения на уборщика. Видео © Facebook / Офис шерифа округа

Редчайший малайский тигр был убит в американском городе Нейплс, штат Флорида из-за нападения на уборщика. Сотрудник компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов и сувенирной лавки на территории зоопарка, несмотря на запреты, подошёл к вольеру и просунул туда руку. Предположительно, он хотел его погладить или покормить хищника.

Как сообщает офис шерифа округа, тигр вцепился в руку уборщика и держал ее. Когда подоспел помощник шерифа, он который попытался отогнать зверя, но не смог, и был вынужден выстрели. Животное скрылось в глубине вольера и впоследствии погибло. Сотрудник клининговой фирмы получил серьёзное ранение, его незамедлительно госпитализировали из зоопарка на вертолёте.

Малайскому тигру Эко было 8 лет, он жил в зоопарке с 2020 года. Это исчезающий подвид. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось не более 200 особей. Они считаются национальным символом Малайзии.