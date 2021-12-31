Медик Соломатина предупредила о риске развития рака у переболевших ковидом
В этом случае одно воспаление может стать своеобразным спусковым крючком для другого.
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У перенёсших коронавирусную инфекцию может развиться онкологическое заболевание лёгких или желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
"Есть уже определённые наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", — рассказала Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU.
Депутат подчёркивает, что воспаления, которые происходят в человеческом организме из-за ковида, могут стать первоначальным этапом для развития онкологии.
"Ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом", — подчеркнула врач.
По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, учёные пока не берутся говорить о том, насколько часто такое можно встретить. Нужно больше времени для подтверждения данных.
"Скорее, не так часто. Это будет ещё связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом", — добавил Крючков.
А ранее Лайф рассказывал, что иммунолог Ярцева назвала места, где легче всего заболеть ковидом в Новый год. Специалисты рекомендуют если и ходить в праздничные дни куда-то, то посещать заведения с CoViD-free зонами.
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