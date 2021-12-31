Медик Соломатина предупредила о риске развития рака у переболевших ковидом

У перенёсших коронавирусную инфекцию может развиться онкологическое заболевание лёгких или желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

"Есть уже определённые наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", — рассказала Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU.

Депутат подчёркивает, что воспаления, которые происходят в человеческом организме из-за ковида, могут стать первоначальным этапом для развития онкологии.

"Ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом", — подчеркнула врач.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, учёные пока не берутся говорить о том, насколько часто такое можно встретить. Нужно больше времени для подтверждения данных.

"Скорее, не так часто. Это будет ещё связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом", — добавил Крючков.