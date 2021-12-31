Иммунолог Жемчугов рассказал о последствиях запивания лекарств алкоголем

Многие медицинские препараты категорически запрещается совмещать с употреблением алкоголя, а тем более запивать их спиртным. Об этом предупредил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

"В каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент (сочетание лекарства со спиртным. – Прим. ред.) у доктора, который назначал препарат", – сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Жемчугов советует полностью воздержаться от спиртного в случае употребления лекарств. Он рекомендует придерживаться этого даже если в инструкции ничего не говорится об их несовместимости с алкоголем.

"Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент", – говорит Владислав Жемчугов.

Врач рассказал, что один раз в своей практике он стал очевидцем того, когда после такого совмещения у человека "слезла" кожа со всего тела. Такой эффект, по его словам, называется синдромом Лайелла.

"Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить", – уверен Владислав Жемчугов.