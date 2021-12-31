Эксперт Корнейчук заявил, что украинские власти рады оттоку населения

Власти Украины довольны тем, что происходит отток населения страны за границу из-за низкого уровня жизни. С такими обвинениями выступил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Действительно, люди живут уже беднее, потому что Зеленский полностью продолжил антисоциальную политику Порошенко. Люди понимают, что они ничего не могут сделать, потому что власть их не просто не слышит, а глубоко плевала на общество", — заявил Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш".

Политический эксперт считает, что на социальные протесты люди выходить не хотят. Оппозиция тоже ничего сделать не может, учитывая её малочисленность.

"Поэтому да — те, кто могут, уезжают, и власть это устраивает. Те, кто остаются, имеют ещё хуже положение — без перспектив. Такие реалии. Бедных людей будут напичкать постоянными шоу по телевизору", — заявил Корнейчук.