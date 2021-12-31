В США коечный фонд отделений реанимации уже занят более чем на 78%, в том числе почти на 23% - больными коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социальных служб.

"Раньше мы такого не видели, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения", — заявил CNN глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.

Всего в американских больницах сейчас получают лечение 579 тысяч человек (77,25% от коечного фонда), из них 90,7 тысяч – пациенты с ковидом.