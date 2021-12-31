"Раньше такого не видели": В США оказались заняты 78% коек в отделениях реанимации
Штаты занимают первое место по количеству случаев ковида. По официальным данным, от коронавируса там умерла 821 тысяча человек.
Коронавирус в США © Pixabay
В США коечный фонд отделений реанимации уже занят более чем на 78%, в том числе почти на 23% - больными коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социальных служб.
"Раньше мы такого не видели, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения", — заявил CNN глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.
Всего в американских больницах сейчас получают лечение 579 тысяч человек (77,25% от коечного фонда), из них 90,7 тысяч – пациенты с ковидом.
Ранее в США заявили, что штамм "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида. В регуляторе CDC отметили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.
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