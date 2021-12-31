Нутрициолог Писарева назвала неудачные сочетания продуктов на новогоднем столе

Свинина и картофельное пюре, запечённый гусь и сладкие десерты являются продуктами, которые не рекомендуется сочетать на новогоднем столе. Об этом заявила спортивный диетолог, нутрициолог, автор книги "Психология стройных" Ирина Писарева.

"Однозначно не стоит сочетать основной приём пищи со сладкими фруктами, имеющими высокий гликемический индекс. Например, виноград, ананасы, бананы, которые очень часто ставят на новогодний стол. Все эти продукты очень сладкие, есть их сразу после основного приёма пищи не рекомендуется. Стоит подождать два-три часа до полного переваривания пищи", — сообщила Писарева в беседе с РБК.

Она призывает осторожно относится к сочетаниями с белковыми продуктами, среди которых назвала запечённую индейку, утку, жаренную говядину, свинину. В качестве гарнира к ним следует подавать овощи, но не картофельное пюре.

Писерва также рекомендует заменить в салатах жирные майонезные соусы на более легкие, например, на основе йогурта. А из напитков выбрать для праздничного стола натуральные, негазированные.

"Есть люди со слабым пищеварением, организм которых может [плохо] реагировать на определенные сочетания — например, мясо с картошкой. Среди нежелательных могут быть сочетания различных продуктов на столе с дыней. Существует точка зрения, что дыню надо есть отдельно от всего, однако серьёзных исследований, доказывающих это, нет", — добавила она.