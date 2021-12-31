Российские военные передали сирийской девочке Иман Али письмо от Путина

В канун Нового года военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии передали сирийской девятилетней девочке Иман Али письмо от президента России Владимира Путина. В нём российский лидер выражает восхищение патриотизмом юной жительницы Латакии и в её лице поздравляет с наступающим праздников всех сирийских детей.

"Твоё письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нём — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсёстрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам..." — цитирует ТАСС текст письма Путина.

К девочке пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они помогли ей исполнить мечту — Иман была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Там ей позволили сделать перевязку, измерить температуру, послушать пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинской помощь. Конечно, всё это понарошку — в игровой форме. А вот чаепитие, рюкзак со сладостями и фонендоскоп в подарок от российских военных врачей — были взаправду.

"Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных... Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы", — рассказала Иман Али о своих планах журналистам.