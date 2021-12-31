Парковки в Москве стали бесплатными до 8 января

В новогодние праздники, с сегодняшнего дня и по 8 января все парковки в Москве будут бесплатными. Такую акцию анонсировали ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб. в час", — приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он призвал водителей быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений, чтобы не вызывать аварий, не мешать городскому транспорту и другим автомобилистам. Что же касается плоскостных парковок со шлагбаумом, они будут работать платно по действующим тарифам.