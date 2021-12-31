Парковки в Москве стали бесплатными до 8 января
Это правило будет действовать даже в зонах с самым высоким тарифом, где оплата составляет 380 рублей в час.
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В новогодние праздники, с сегодняшнего дня и по 8 января все парковки в Москве будут бесплатными. Такую акцию анонсировали ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб. в час", — приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он призвал водителей быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений, чтобы не вызывать аварий, не мешать городскому транспорту и другим автомобилистам. Что же касается плоскостных парковок со шлагбаумом, они будут работать платно по действующим тарифам.
Ранее Лайф сообщал, что приложение "Парковки России" начало тестирование в Санкт-Петербурге с 28 декабря. Это нужно для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах — Москве и Петербурге.
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