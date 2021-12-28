Батюшка из TikTok Шкиль рассказал, кто посоветовал ему снимать видео и за что банит хейтеров

Снимать видео в "Тиктоке" отцу Геннадию Шкилю посоветовали дети. Причём первый ролик батюшки быстро набрал 60 тысяч просмотров — это и дало ему толчок продолжать заниматься блогерством, заявил священник в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По его словам, многие люди считают, что в соцсети должны быть такие православные священники. Шкиль пояснил, что зачастую подписчики обращаются к нему с бытовыми вопросами. Например, может ли сестра стать крёстной матерью или допускается ли беременной женщине заходить на кладбище.

При этом заметил, что хейтеров очень много. В основном они пишут про "бабло". На их злобные комментарии батюшка старается не отвечать. Бывает, что благодарит хейтеров за обратную связь, поскольку от количества комментариев зависит продвижение видео. Сильных богохульников отправляет в бан.

Шкиль отметил, что Новый год собирается праздновать в кругу семьи в кафедральном соборе. В праздничную ночь меню будет таким же, как и в любой другой день.