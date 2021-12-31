Пожары уничтожили сотни домов в Колорадо, жителей массово эвакуируют
Местные власти не исключают, что могут быть жертвы: стихийное бедствие происходит в густонаселённом районе.
Фото © Twitter / Eric English / Pandora Spocks
Лесные пожары в Колорадо. Видео © Twitter / Eric English / Pandora Spocks
Власти округа Боулдер в американском штате Колорадо приступили к эвакуации жителей нескольких населённых пунктов. Причиной стали лесные пожары, которые распространились из-за сильного ветра, говорится в сообщении окружного отделения Национальной метеорологической службы США.
"Пожалуйста, приготовьте набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами на случай, если для вашего места жительства будет отдан приказ об эвакуации", — указано в заявлении.
На территории округа работает несколько эвакуационных пунктов. Также сообщается об одном пострадавшем в результате бедствия.
"В настоящее время есть информация об одном пострадавшем, пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, что, учитывая его силу, интенсивность и расположение в густонаселённой зоне, мы не будем удивлены, если будут пострадавшие или жертвы", — сказал на пресс-конференции окружной шериф Джо Пелли.
Пламя от двух очагов пожара, возникших утром 30 декабря, уже успело уничтожить порядка 580 строений. Борьба с огнём осложняется сильными порывами ветра, благодаря которым пожары быстро распространяются по сухой траве.
Ранее Лайф рассказывал, что 10 декабря на США обрушился сильный торнадо, который задел штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В последнем наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщал, что в результате торнадо погибло 74 человека, ещё 109 американцев числились пропавшими без вести.
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