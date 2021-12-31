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Пожары уничтожили сотни домов в Колорадо, жителей массово эвакуируют

Местные власти не исключают, что могут быть жертвы: стихийное бедствие происходит в густонаселённом районе.

31 декабря, 04:11

Фото © Twitter / Eric English / Pandora Spocks

Лесные пожары в Колорадо. Видео © Twitter / Eric English / Pandora Spocks

Власти округа Боулдер в американском штате Колорадо приступили к эвакуации жителей нескольких населённых пунктов. Причиной стали лесные пожары, которые распространились из-за сильного ветра, говорится в сообщении окружного отделения Национальной метеорологической службы США.

"Пожалуйста, приготовьте набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами на случай, если для вашего места жительства будет отдан приказ об эвакуации", указано в заявлении.

На территории округа работает несколько эвакуационных пунктов. Также сообщается об одном пострадавшем в результате бедствия.

"В настоящее время есть информация об одном пострадавшем, пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, что, учитывая его силу, интенсивность и расположение в густонаселённой зоне, мы не будем удивлены, если будут пострадавшие или жертвы", — сказал на пресс-конференции окружной шериф Джо Пелли.

Пламя от двух очагов пожара, возникших утром 30 декабря, уже успело уничтожить порядка 580 строений. Борьба с огнём осложняется сильными порывами ветра, благодаря которым пожары быстро распространяются по сухой траве.

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Ранее Лайф рассказывал, что 10 декабря на США обрушился сильный торнадо, который задел штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В последнем наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщал, что в результате торнадо погибло 74 человека, ещё 109 американцев числились пропавшими без вести.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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