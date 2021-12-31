Лавров обвинил США в попытках манипулировать выдачей виз ради уступок
С мая американское посольство в РФ работает в особом режиме — документы на въезд в Штаты почти не выдаются.
Сергей Лавров © Пресс-служба Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются искусственно ограничивать выдачу россиянам неиммиграционных виз россиянам, чтобы получить уступки со стороны Москвы.
"Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации", — сказал Лавров РИА "Новости".
Министр уверен, что "Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России". В целом же ситуацию он назвал сложной: выдачу недипломатических виз США приостановили с 12 мая этого года. Они могут рассматривать только заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.
В то же время, как подчеркнул Лавров, Посольству США ничто не мешает заполнить квоту в 455 дипломатов и нормализовать работу консульской службы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз. Там добавили, что подход Вашингтона по дипмиссиям поможет установить более предсказуемые отношения с Москвой.
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