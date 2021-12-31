НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров обвинил США в попытках манипулировать выдачей виз ради уступок

С мая американское посольство в РФ работает в особом режиме — документы на въезд в Штаты почти не выдаются.

31 декабря, 04:30
<p>Сергей Лавров © Пресс-служба Кремля</p>

Сергей Лавров © Пресс-служба Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются искусственно ограничивать выдачу россиянам неиммиграционных виз россиянам, чтобы получить уступки со стороны Москвы.

"Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации", — сказал Лавров РИА "Новости".

Министр уверен, что "Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России". В целом же ситуацию он назвал сложной: выдачу недипломатических виз США приостановили с 12 мая этого года. Они могут рассматривать только заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.

Посол США Салливан посетовал на проблемы американских дипломатов с получением виз в РФ

Посол США Салливан посетовал на проблемы американских дипломатов с получением виз в РФ

В то же время, как подчеркнул Лавров, Посольству США ничто не мешает заполнить квоту в 455 дипломатов и нормализовать работу консульской службы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз. Там добавили, что подход Вашингтона по дипмиссиям поможет установить более предсказуемые отношения с Москвой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1