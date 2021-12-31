Лавров обвинил США в попытках манипулировать выдачей виз ради уступок

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются искусственно ограничивать выдачу россиянам неиммиграционных виз россиянам, чтобы получить уступки со стороны Москвы.

"Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации", — сказал Лавров РИА "Новости".

Министр уверен, что "Вашингтон делает это не просто так, а чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки со стороны России". В целом же ситуацию он назвал сложной: выдачу недипломатических виз США приостановили с 12 мая этого года. Они могут рассматривать только заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.

В то же время, как подчеркнул Лавров, Посольству США ничто не мешает заполнить квоту в 455 дипломатов и нормализовать работу консульской службы.