Депутат Крашенинников исключил возможность лишения гражданства тех, кто родился россиянином

Лишение гражданства, полученного по праву рождения, невозможно: это противоречит Конституции РФ. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.

"Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя", — заявил Крашенинников в беседе с ТАСС.

Законодатель при этом подчёркивает, что необходимо различать понятия "лишение гражданства" и "решение об отмене о его присвоении". Крашенинников поясняет, что речь идёт исключительно о тех людях, которые получили гражданство по заявлению. Согласно инициативе президента России Владимира Путина, предлагается установить основания для признания недействительным акта, по которому человек стал гражданином.

"Не лишение гражданства, а отмена решения о том, чтобы человек стал гражданином России. Эта норма будет работать в крайних случаях, касаться минимального количества лиц, и для этого потребуется решение суда", — резюмировал Крашенинников.