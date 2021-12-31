Депутат Крашенинников исключил возможность лишения гражданства тех, кто родился россиянином
Объясняя законопроект Владимира Путина, он отметил, что инициатива президента касается только случаев, когда человек при жизни сменил государственную принадлежность.
Павел Крашенинников. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Лишение гражданства, полученного по праву рождения, невозможно: это противоречит Конституции РФ. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.
"Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя", — заявил Крашенинников в беседе с ТАСС.
Законодатель при этом подчёркивает, что необходимо различать понятия "лишение гражданства" и "решение об отмене о его присвоении". Крашенинников поясняет, что речь идёт исключительно о тех людях, которые получили гражданство по заявлению. Согласно инициативе президента России Владимира Путина, предлагается установить основания для признания недействительным акта, по которому человек стал гражданином.
"Не лишение гражданства, а отмена решения о том, чтобы человек стал гражданином России. Эта норма будет работать в крайних случаях, касаться минимального количества лиц, и для этого потребуется решение суда", — резюмировал Крашенинников.
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Лайф рассказывал, что накануне депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. Законодатель уверен, что некоторых стоит лишать причастности к России даже в случае, если они были рождены гражданами РФ.
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