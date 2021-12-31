В России рекордно вырос спрос на китайские автомобили

Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост продаж в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2021 года автопроизводители из КНР продали в нашей стране 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Как пишет РИА "Новости", глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков ожидает, что по итогам 2021 года китайские автобренды впервые займут рекордные 7,5% автомобильного рынка России.

Эксперты связывают успех китайских автомобилей с нехваткой автомобилей у дилеров из конкурирующих стран. Дефицит возник в результате мирового дефицита полупроводников. Автопром Китая с этой проблемой не столкнулся, поскольку в КНР есть собственные производители микрочипов.

"Понятно, что в такой ситуации страна будет помогать своим компаниям, а не иностранным", — заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Аналитики уверены, что в следующем году темпы продаж китайских авто будут только увеличиваться. Ожидается, что в 2022-м их доля на рынке России составит 10%, а затем двинется дальше — к 15–20%.

"Я не исключаю, что в горизонте три-пять лет доля китайских автомобилей будет сопоставима с долей корейских на нашем рынке", — сказал Сергей Целиков.