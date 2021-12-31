Лавров заявил о развитии военного сотрудничества между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия намерены урегулировать вопросы политико-дипломатическим путём, однако в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы стороны будут развивать и военное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путём. Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам", — сказал он в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что обновлённая Военная доктрина Союзного государства станет хорошим подспорьем в данном вопросе, так как она учитывает произошедшие значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе.