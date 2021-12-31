Лавров заявил о развитии военного сотрудничества между Россией и Белоруссией
Он отметил, что обновлённая Военная доктрина Союзного государства станет хорошим подспорьем в данном вопросе.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Россия и Белоруссия намерены урегулировать вопросы политико-дипломатическим путём, однако в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы стороны будут развивать и военное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путём. Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам", — сказал он в интервью ТАСС.
Лавров отметил, что обновлённая Военная доктрина Союзного государства станет хорошим подспорьем в данном вопросе, так как она учитывает произошедшие значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не форсировать процесс создания единого парламента России и Белоруссии. Она также высоко оценила сотрудничество Москвы и Минска по итогам согласования правительствами двух стран 28 дорожных карт по углублённой интеграции.
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