В МИД Венгрии заявили о выполнении "Газпромом" договоров по поставкам топлива в Европу
По мнению главы ведомства, сложности с подачей дополнительных объёмов газа связаны с коммерческой стороной вопроса, а не с политической.
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"Газпром" не нарушал условия договоров по поставкам газа в Европу, российская компания всегда была надёжным партнёром, заявил глава МИД Венгрии Пётр Сийярто.
"Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа. Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнёрами", — сказал он в интервью RT.
Министр отметил, что нежелание российской компании отправлять дополнительные объёмы топлива, в чём её обвиняют некоторые европейские политики, связано с коммерцией, а не с политикой.
Ранее "Газпром" назвал враньём все обвинения Запада в недостаточных поставках газа из России в ЕС. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, увеличена поставка топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, это единственная организация в мире, которая "так себя ведёт".
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