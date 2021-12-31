В МИД Венгрии заявили о выполнении "Газпромом" договоров по поставкам топлива в Европу

"Газпром" не нарушал условия договоров по поставкам газа в Европу, российская компания всегда была надёжным партнёром, заявил глава МИД Венгрии Пётр Сийярто.

"Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа. Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнёрами", — сказал он в интервью RT.

Министр отметил, что нежелание российской компании отправлять дополнительные объёмы топлива, в чём её обвиняют некоторые европейские политики, связано с коммерцией, а не с политикой.