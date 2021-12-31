Прокуратура начала проверку из-за задержанного на сутки рейса Екатеринбург – Анталья

Уральская транспортная прокуратура начала проверку рейса авиакомпании Azur Air, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью, который задержался более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с многочасовой задержкой свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приёмную граждан", — говорится в сообщении телеграм-канала прокуратуры.

Как уточняется, пассажирам дали разъяснения требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, они написали коллективное обращение, которое прокуратура взяла под контроль.

"Организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования. Работа мобильной приёмной продолжается. Сотрудники прокуратуры находятся в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт", — отмечается в сообщении.