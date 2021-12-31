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Прокуратура начала проверку из-за задержанного на сутки рейса Екатеринбург – Анталья

Как уточняется, пассажирам дали разъяснения требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

31 декабря, 09:18
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Уральская транспортная прокуратура начала проверку рейса авиакомпании Azur Air, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью, который задержался более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В связи с многочасовой задержкой свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приёмную граждан", — говорится в сообщении телеграм-канала прокуратуры.

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Как уточняется, пассажирам дали разъяснения требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, они написали коллективное обращение, которое прокуратура взяла под контроль.

"Организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования. Работа мобильной приёмной продолжается. Сотрудники прокуратуры находятся в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт", — отмечается в сообщении.

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Напомним, россияне на сутки застряли в аэропорту вместо вылета на Новый год в Турцию. Пассажиры жалуются, что представитель авиакомпании на контакт с ними не выходит. Среди ожидающих немало детей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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