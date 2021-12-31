Посол Любинский: Австрия против давления на РФ с помощью "Северного потока – 2"

Власти Австрии выступают против того, чтобы использовать "Северный поток – 2" в качестве инструмента давления на Россию в контексте внутриукраинского кризиса, и для Москвы это важно. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", — сказал диппредставитель.

Любинский обратил внимание на то, что в посольстве зафиксировали подтверждения данной позиции в заявлениях канцлера Австрии Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга. Как отмечается, они исходят из того, что "Северный поток – 2" в скором времени будет введён в эксплуатацию по плану.

Посол также отметил, что до сих пор власти Австрии последовательно поддерживали реализацию газопровода, несмотря на неослабевающее давление извне. При этом он добавил, что причина такой позиции вполне понятна — экономическая выгодность и целесообразность.