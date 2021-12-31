Сомнолог Калинкин рассказал, какого режима сна стоит придерживаться в праздники

Для того чтобы бодрым войти в рабочий режим с 10 января, нужно сразу после новогодней ночи восстанавливать свой обычный распорядок дня. Следует уже с 2 января придерживаться рекомендуемого графика сна и бодрствования: ложиться спать с 22 часов, а просыпаться в семь утра. Такой промежуток времени считается идеальным для здоровья и восполнения жизненной энергии, рассказал кандидат медицинских наук, сомнолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

"К сожалению, в праздники режим сна у многих очень сильно отличается от нормального. Но желательно уже с 2 января пытаться сокращать время утреннего сна, а дневного — тем более. И переходить в тот режим, который человеку свойственен", — заявил эксперт в разговоре с агентством "Москва".

По словам Калинкина, проблемы со здоровьем и усталостью чаще испытывают те, кто работает в свободном графике. Их режим сна зачастую непостоянен. Такие люди могут долго спать по утрам и бодрствовать ночью. Как предупредил сомнолог, лучше стараться избегать подобного разбалансированного режима и выделять себе время для сна в строго отведённые часы.