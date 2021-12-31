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Reuters прогнозирует новую волну заболеваемости ковидом в России после праздников

Ожидается, что число заболеваний увеличится в январе-феврале. Как отмечается, количество госпитализированных за сутки может превысить 50 тысяч человек.

31 декабря, 08:02
<p> © Pexels</p>

© Pexels

Россию ждёт очередная волна коронавируса в начале 2022 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в политических кругах. По неофициальным данным, вспышка будет вызвана распространением в стране омикрон-штамма.

Как сообщает источник, число заболеваний CoViD-19 увеличится в России в январе-феврале. Отмечается, что количество госпитализированных за сутки может быть свыше 50 тысяч человек.

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Источники агентства в региональном правительстве подчеркнули, что обсуждения новой волны коронавируса в начале нового года уже проходили на заседаниях. Там также отметили, что задача обеспечения вместимости больничных коек выполняется.

"Мы смотрим на "омикрон", и пока мы понимаем, что болезнь протекает легче, чем "дельта", — добавил источник.

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Российские власти также не исключают, что омикрон-штамм может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем "дельта". При этом официального подтверждения того, что эпидемиологическая ситуация в стране усугубится после Нового года, нет.

Отметим, что об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространения омикрон-штамма санитарные власти предупреждали ещё ранее. Как писал Лайф, Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса. По прогнозам футурологов, новый штамм уже в январе может привести почти к двухкратному росту ежедневных заражений в России. Также Собянин заявлял о подготовке Москвы к борьбе с новой волной ковида из-за "омикрона". В системе здравоохранения проверяют коечный фонд, амбулаторное и стационарное звенья.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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