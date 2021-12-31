Reuters прогнозирует новую волну заболеваемости ковидом в России после праздников
Ожидается, что число заболеваний увеличится в январе-феврале. Как отмечается, количество госпитализированных за сутки может превысить 50 тысяч человек.
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Россию ждёт очередная волна коронавируса в начале 2022 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в политических кругах. По неофициальным данным, вспышка будет вызвана распространением в стране омикрон-штамма.
Как сообщает источник, число заболеваний CoViD-19 увеличится в России в январе-феврале. Отмечается, что количество госпитализированных за сутки может быть свыше 50 тысяч человек.
Источники агентства в региональном правительстве подчеркнули, что обсуждения новой волны коронавируса в начале нового года уже проходили на заседаниях. Там также отметили, что задача обеспечения вместимости больничных коек выполняется.
"Мы смотрим на "омикрон", и пока мы понимаем, что болезнь протекает легче, чем "дельта", — добавил источник.
Российские власти также не исключают, что омикрон-штамм может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем "дельта". При этом официального подтверждения того, что эпидемиологическая ситуация в стране усугубится после Нового года, нет.
Отметим, что об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространения омикрон-штамма санитарные власти предупреждали ещё ранее. Как писал Лайф, Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса. По прогнозам футурологов, новый штамм уже в январе может привести почти к двухкратному росту ежедневных заражений в России. Также Собянин заявлял о подготовке Москвы к борьбе с новой волной ковида из-за "омикрона". В системе здравоохранения проверяют коечный фонд, амбулаторное и стационарное звенья.
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