Reuters прогнозирует новую волну заболеваемости ковидом в России после праздников

Россию ждёт очередная волна коронавируса в начале 2022 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в политических кругах. По неофициальным данным, вспышка будет вызвана распространением в стране омикрон-штамма.

Как сообщает источник, число заболеваний CoViD-19 увеличится в России в январе-феврале. Отмечается, что количество госпитализированных за сутки может быть свыше 50 тысяч человек.

Источники агентства в региональном правительстве подчеркнули, что обсуждения новой волны коронавируса в начале нового года уже проходили на заседаниях. Там также отметили, что задача обеспечения вместимости больничных коек выполняется.

"Мы смотрим на "омикрон", и пока мы понимаем, что болезнь протекает легче, чем "дельта", — добавил источник.

Российские власти также не исключают, что омикрон-штамм может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем "дельта". При этом официального подтверждения того, что эпидемиологическая ситуация в стране усугубится после Нового года, нет.