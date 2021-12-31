Губерниев признался, что в детстве не получал подарков от Деда Мороза

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что, будучи ребёнком, оставался без подарка на новогодних утренниках. По его словам, из-за высокого роста он не мог наряжаться в новогодние костюмы, так как те не подходили по размеру, поэтому он плохо вписывался в традиционные хороводы у ёлки. Об этом комментатор рассказал в беседе с Ura.ru.

"Мне не везло, потому что я очень рано вырос. Я всегда был высоким мальчиком. Каждый раз мне были малы все новогодние наряды. Поэтому новогодние подарки на ёлках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю", — рассказал Губерниев.

В этот праздник, по словам телеведущего, сама жизнь внесла коррективы в его новогодние пожелания. Он поделился, что сделал ПЦР-тест и если он окажется отрицательным, то это будет "самым лучшим подарком".