"Мы с уверенностью смотрим в будущее": Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
Премьер-министр отметил, что вызовы прошедшего года ещё больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.
Михаил Мишустин © Правительство России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Глава правительства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, а также удачи и успехов в 2022 году. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что эти праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения и создают хорошее настроение. А люди встречают их с особыми чувствами и надеждами, ожидая добрых перемен.
"Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней. <...> Пусть 2022 год принесёт удачу и успех, будет мирным и благополучным", — отметил премьер-министр.
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Мишустин также подчеркнул, что серьёзные вызовы прошедшего года ещё больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.
А ранее с Новым годом россиян поздравил Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебник уверен, что дети и взрослые ждут это событие с нетерпением и выбирают подарки для близких и друзей "с особой любовью и вниманием".
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