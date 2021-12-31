Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Глава правительства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, а также удачи и успехов в 2022 году. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что эти праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения и создают хорошее настроение. А люди встречают их с особыми чувствами и надеждами, ожидая добрых перемен.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней. <...> Пусть 2022 год принесёт удачу и успех, будет мирным и благополучным", — отметил премьер-министр.

Мишустин также подчеркнул, что серьёзные вызовы прошедшего года ещё больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.