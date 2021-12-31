Авторы Foreign Affairs заявили, что РФ вынесла уроки из распада СССР, укрепив экономику

Ключевые характеристики современной российской экономической политики говорят о том, что Россия вынесла уроки из распада СССР и не хочет допустить повторения этого печального опыта. Таким мнением поделились эксперты по РФ в США Майкл Кофман и Роберт Коннолли в статье для издания Foreign Affairs.

"Безусловно, Россия всё ещё пытается найти экономическую модель, способную обеспечить непрерывный рост и снижение зависимости от экспорта ресурсов. Тем не менее Москве удалось укрепиться в устойчивой конкуренции с Соединёнными Штатами", — отмечают авторы статьи.

По мнению экспертов, российская экономика является надёжным элементом устройства страны, она помогла государству составить конкуренцию США и выстоять после введения санкций со стороны Запада.

Авторы материала отметили, что российские политики извлекли уроки из экономической ситуации в СССР. В частности, это касается удара по бюджету из-за обвала нефтяного рынка в 1980–1990-х годах. И в ответ на страхи политиков по поводу повторения ситуации были созданы спецфонды. Эксперты подчеркнули, что эти средства позволили России накапливать резервы от экспортных поступлений, чтобы помочь выдержать макроэкономические последствия скачков цен на нефть и снижения экспортных доходов. Кроме того, РФ извлекла урок и из зависимости СССР от импорта.

"При Путине Россия стремится уменьшить свою зависимость от импорта. Здесь также политическое мышление формировалось на основе опыта позднесоветской эпохи, когда хроническая неспособность производить достаточные объёмы стратегически важных товаров, в том числе основных потребительских товаров, таких как зерно, высокотехнологичное оборудование, заставляла страну сильно полагаться на импорт", — считают эксперты.