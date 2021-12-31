Синоптик Синенков предупредил о резком похолодании в Москве

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве. Как рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, столбики термометров в городе упадут до 9–11 градусов ниже нуля.

"Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9–11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8–10 градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода", — сказал Синенков.