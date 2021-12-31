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Синоптик Синенков предупредил о резком похолодании в Москве

Метеоролог отметил, что жителей столицы ожидает комфортная новогодняя ночь, после чего наступит типичная для января погода.

31 декабря, 07:34
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве. Как рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, столбики термометров в городе упадут до 9–11 градусов ниже нуля.

"Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9–11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8–10 градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода", — сказал Синенков.

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А ранее метеоролог Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь. По прогнозам синоптика, столичный регион окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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