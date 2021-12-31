Лавров заявил, что Россия не даст США и НАТО "замотать" идею о гарантиях безопасности
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва примет меры, если на эту инициативу не откликнутся в разумный срок.
Сергей Лавров © duma.gov.ru
Россия не даст США и НАТО "замотать" идею о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА "Новости".
"Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим", — подчеркнул министр.
Лавров также сообщил, что если в разумный срок Москва не получит конструктивного ответа на предложения, а Запад продолжит свою агрессивную линию, то РФ будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз" безопасности страны.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января.
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