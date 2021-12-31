Лавров заявил, что Россия не даст США и НАТО "замотать" идею о гарантиях безопасности

Россия не даст США и НАТО "замотать" идею о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА "Новости".

"Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим", — подчеркнул министр.