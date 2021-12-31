Лавров заявил, что РФ предлагает создание новой системы договорённостей по безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности направлены на то, чтобы создать и юридически оформить новую систему договорённостей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая система будет основываться на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.

"Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства", — отметил Лавров в беседе с РИА "Новости".