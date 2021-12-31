Лавров заявил, что РФ предлагает создание новой системы договорённостей по безопасности
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, так как западные государства часто не выполняют политические обязательства.
Сергей Лавров © duma.gov.ru
Предложения России по гарантиям безопасности направлены на то, чтобы создать и юридически оформить новую систему договорённостей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая система будет основываться на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
"Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства", — отметил Лавров в беседе с РИА "Новости".
Министр подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, так как западные государства часто не выполняют политические обязательства. Он также добавил, что на основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договорённости, в частности, по контролю над вооружениями.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января.
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