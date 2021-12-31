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В России впервые с 22 сентября выявили менее 21 тысячи новых случаев ковида

За прошедшие сутки полностью выздоровели 40 692 человека, а общее число вылечившихся пациентов достигло 9 463 919.

31 декабря, 08:37
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России за прошедшие сутки выявили 20 638 случаев коронавируса. Впервые с 22 сентября количество новых заболевших оказалось меньше 21 000. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что лидерами по числу новых пациентов стали Москва (+2739), Санкт-Петербург (+1529), Подмосковье (+1197), Свердловская (+512) и Челябинская (+483) области.

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За последние 24 часа от болезни полностью излечились 40 692 человека, а общее число выздоровевших достигло 9 463 919. Всего в России зарегистрировали 10 499 982 случая коронавируса, зафиксировали 308 860 летальных случаев, из которых 912 — за прошедшие сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в три – пять раз заразнее других. При этом первые клинические признаки заболевания проявляются уже на третий – пятый день.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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