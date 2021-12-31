В России впервые с 22 сентября выявили менее 21 тысячи новых случаев ковида

В России за прошедшие сутки выявили 20 638 случаев коронавируса. Впервые с 22 сентября количество новых заболевших оказалось меньше 21 000. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что лидерами по числу новых пациентов стали Москва (+2739), Санкт-Петербург (+1529), Подмосковье (+1197), Свердловская (+512) и Челябинская (+483) области.

За последние 24 часа от болезни полностью излечились 40 692 человека, а общее число выздоровевших достигло 9 463 919. Всего в России зарегистрировали 10 499 982 случая коронавируса, зафиксировали 308 860 летальных случаев, из которых 912 — за прошедшие сутки.