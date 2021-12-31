"Сила быть единым, мощным народом": Понасенков, Боня, Валерия и другие звёзды поздравили читателей Лайфа c Новым годом
Артисты и популярные персоны пожелали соотечественникам самого важного: быть любимыми, счастливыми и здоровыми.
Евгений Понасенков поздравил c Новым годом © LIFE
Понасенков, Боня, Валерия и другие звёзды поздравили читателей Лайфа c Новым годом © LIFE
Известный историк Евгений Понасенков, российский актёр Сергей Безруков, певцы Юрий Лоза и Лев Лещенко, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия поздравили читателей Лайфа с наступающим Новым годом. Также свои пожелания соотечественникам выразили исполнительницы из группы "Воровайки", шоумен Гоген Солнцев, телеведущая Дана Борисова, балерина Анастасия Волочкова и модель Виктория Боня.
Звёзды пожелали читателям в 2022 году добра, счастья, позитива, побольше хороших новостей и, конечно же, исполнения самых сокровенных желаний.
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"Чтобы мы научились ценить себя, своих близких, своих соотечественников. Мне кажется, в этом сила, сила быть единым, мощным народом. С Новым годом!" — поздравила Виктория Боня.
Сергей Безруков в свою очередь отметил, что в новом году важно не потерять и укрепить самое главное в жизни — здоровье, потому что с ним всё остальное будет достижимо.
"Это мой 80-й Новый год. Я очень надеюсь, что мы и дальше пройдём с вами по нашим жизненным дорогам, будем любимы, счастливы и здоровы. С Новым годом!" — пожелал Лев Лещенко.
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