Экс-посол США Пайфер допустил ограничение военных учений Запада на Украине
Однако, по его мнению, положение о запрете военной деятельности НАТО на ряде других территорий является чрезмерным.
Фото © Facebook / Сухопутные войска ВС Украины
Вашингтон готов принять некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности ограничить военные учения Запада на Украине, считает бывший посол США в Киеве, старший научный сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер. Об этом он рассказал Associated Press.
Пайфер отметил, что, если администрация американского президента Джо Байдена увидит серьёзный настрой Москвы на переговоры, она рассмотрит некоторые положения проекта. Он напомнил, что ключевые члены НАТО уже дали понять, что в ближайшее время они не намерены расширять альянс. Однако, по мнению Пайфера, условие о запрете военной деятельности НАТО на территории Украины, Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии является чрезмерным.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января.
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