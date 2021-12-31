Экс-посол США Пайфер допустил ограничение военных учений Запада на Украине

Вашингтон готов принять некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности ограничить военные учения Запада на Украине, считает бывший посол США в Киеве, старший научный сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер. Об этом он рассказал Associated Press.

Пайфер отметил, что, если администрация американского президента Джо Байдена увидит серьёзный настрой Москвы на переговоры, она рассмотрит некоторые положения проекта. Он напомнил, что ключевые члены НАТО уже дали понять, что в ближайшее время они не намерены расширять альянс. Однако, по мнению Пайфера, условие о запрете военной деятельности НАТО на территории Украины, Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии является чрезмерным.